متهم به قتل پس از ۳ سال خود را تسلیم پلیس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در سال ۱۴۰۱ در بخش ماژین شهرستان دره‌شهر، فردی ۳۰ ساله به دلیل اختلافات ملکی با استفاده از سلاح گرم، فرد ۲۸ ساله را به قتل رسانده و متواری شده بود.

وی افزود: پس از ۳ سال تلاش شبانه‌روزی پلیس برای دستگیری این متهم فراری، نهایتاً با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدان محلی و همچنین تعامل و رایزنی مأموران انتظامی شهرستان، متهم خود را به پلیس معرفی کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان ضمن قدردانی از همراهی بزرگان و معتمدین و مردم منطقه در این پرونده، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.