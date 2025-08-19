لزوم بروزرسانی اطلاعات ۱۷۰۰ واحد کارگاهی در اسکو از نظر ایمنی و بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر آقایی روز سه شنبه در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اسکو بر لزوم ساماندهی کارگران و بکارگیری آنها از طریق مراجعه به اتحادیه‌های مربوطه تاکید کرد.

آقایی با اشاره به تشکیل انجمن‌های صنفی کارگران در کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ کارگر گفت: نیروی انسانی باید تکریم شود و جایگاه کارگران حفظ گردد.

وی گفت: اگر انجمن‌های صنفی کارگران به درستی نقش خود را ایفا کنند امنیت شغلی و منزلت کارگران تضمین شده و خدمات‌دهی به آنان بهبود می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۱۷۰۰ واحد کارگاهی تولیدی در سطح شهرستان فعالیت دارند افزود: آمار دقیقی از نحوه فعالیت این واحدها در دست نیست و لازم است اطلاعات این کارگاه‌ها از نظر بهداشت و ایمنی و پوش بیمه‌ای و اچ اس‌ای بروزرسانی شود.

فرماندار شهرستان اسکو همچنین از ۱۸۴ بازرسی از واحدهای تولیدی شهرستان در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: شناسایی نقاط حادثه‌خیز محل‌های کار از وظایف ذاتی بازرسان اداره کار است و این موضوع به شدت به صورت دوره‌ای پایش می‌شود.

فرماندار شهرستان اسکو خواستار احصای معضلات کارگران و ارسال آن به کمیسیون کارگری استان برای پیگیری شد و افزود: با توجه به گزارش‌های تأمین اجتماعی و درخواست‌های مکرر کارگران ساختمانی برای پوشش بیمه‌ای، ضروری است سهمیه بیمه کارگری افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم پیگیری این موضوع از سازمان تأمین اجتماعی استان تاکید کرد.

آقایی با اشاره به نقش کلیدی کارگران در اقتصاد گفت: کارگران ستون اقتصاد کشور هستند و باید از آنان صیانت شود.

وی افزود: در جنگ اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان نیروی پیشران و کارگران سربازان این عرصه هستند.

فرماندار شهرستان اسکو بر تسریع در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تاکید و پیشنهاد کرد: لازم است درمانگاه تأمین اجتماعی در این شهرستان ایجاد شود تا دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی تسهیل گردد.

وی خاطرنشان کرد: هم مشکلات کارفرمایان و هم دغدغه‌های کارگران باید در کارگروه رفع موانع تولید بررسی و پیگیری شود