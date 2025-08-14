  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۸

مهار آتش سوزی در مراتع کندوان و آشستان اسکو

مهار آتش سوزی در مراتع کندوان و آشستان اسکو

اسکو- رئیس حفاظت محیط زیست اسکو گفت:آتش سوزی در مراتع مناطق کندوان و آشستان در بخش مرکزی این شهرستان با تلاش و همکاری اهالی محلی و نیروهای امدادی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسم زاده روز پنجشنبه گفت: آتش سوزی خساراتی به طبیعت و پوشش گیاهی مناطق کندوان و آشستان در بخش مرکزی اسکو وارد کرد که در نهایت با حضور به موقع مردم و استفاده از امکانات اولیه تحت کنترل درآمد.

قاسم زاده با اشاره به اینکه در منطقه حفاظت شده سهند افزون بر ۱۲۶ گونه گیاهی وجود دارد بر ضرورت حفاظت بیشتر از عرصه‌های طبیعی تاکید نمود.

وی گفت: با توجه به خشکی کامل پوشش گیاهی در این فصل منطقه به شدت مستعد آتش سوزی بود. خوشبختانه اطفای به موقع این حادثه هیچ تلفاتی برای حیات وحش نداشت.

وی از مسافران و گردشگران خواست به دلیل حساسیت بالای منطقه از روشن کردن آتش، انداختن ته سیگار، و رها کردن زباله‌های خطرناک مانند بطری‌های شیشه‌ای خودداری کنند.

کد خبر 6560113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها