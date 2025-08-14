مهار آتش سوزی در مراتع کندوان و آشستان اسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قاسم زاده روز پنجشنبه گفت: آتش سوزی خساراتی به طبیعت و پوشش گیاهی مناطق کندوان و آشستان در بخش مرکزی اسکو وارد کرد که در نهایت با حضور به موقع مردم و استفاده از امکانات اولیه تحت کنترل درآمد.

قاسم زاده با اشاره به اینکه در منطقه حفاظت شده سهند افزون بر ۱۲۶ گونه گیاهی وجود دارد بر ضرورت حفاظت بیشتر از عرصه‌های طبیعی تاکید نمود.

وی گفت: با توجه به خشکی کامل پوشش گیاهی در این فصل منطقه به شدت مستعد آتش سوزی بود. خوشبختانه اطفای به موقع این حادثه هیچ تلفاتی برای حیات وحش نداشت.

وی از مسافران و گردشگران خواست به دلیل حساسیت بالای منطقه از روشن کردن آتش، انداختن ته سیگار، و رها کردن زباله‌های خطرناک مانند بطری‌های شیشه‌ای خودداری کنند.