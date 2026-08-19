به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مسکن محرومین روستای ملاخیل هزارجریب نکا، با اشاره به ضرورت حضور مسئولان در بطن جامعه اظهار کرد: با تأسی از فرهنگ ناب عاشورا، باید از پشت میزها فاصله گرفت و در بطن جامعه، در کنار مردم و برای حل مسائل و رفع نارسایی‌ها حضور داشت.

وی افزود: حضور مسئولان در مناطق محروم فراتر از یک وظیفه اداری و یک مسئولیت انقلابی است و باید تلاش کنیم فاصله میان میز مسئولیت و خدمت به مردم هر روز کوتاه‌تر شود.

فرماندار نکا با بیان اینکه قرارگاه‌های محله‌محور و اردوهای جهادی از ظرفیت‌های مهم برای تحقق خدمت میدانی هستند، تصریح کرد: این مجموعه‌ها با شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات مردم، زمینه ارتباط مستقیم مسئولان با جامعه و تسریع در روند حل مشکلات را فراهم می‌کنند.

داودی گروه‌های جهادی را پرچم‌داران اعتماد و امیدآفرینی در مناطق محروم دانست و گفت: جهادگران با حضور در روستاها، علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، با ایجاد امید و نشاط، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می‌کنند.

وی تأکید کرد: بهترین راه مبارزه با استکبار جهانی، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان است؛ چراکه خدمت بی‌منت به مردم، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های کارآمدی نظام اسلامی است.

تداوم خدمات دولت در روستاهای نکا

فرماندار نکا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق روستایی شهرستان اظهار کرد: خدمات و عملکرد دولت در روستاها باید برای مردم تبیین شود؛ چراکه در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی و خدماتی در مناطق روستایی انجام شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی و آسفالت معابر، توسعه زیرساخت‌های آب و راه، تأمین مسکن برای اقشار محروم و توجه به مناطق کمتر برخوردار، بخشی از خدماتی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دنبال می‌شود.

داودی با اشاره به اجرای طرح آسفالت مسیر خط انتقال آب روستای ملاخیل گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که خدمات و امکانات به صورت عادلانه در نقاط مختلف توزیع شود و مردم روستاها نیز از زیرساخت‌های مناسب و خدمات مطلوب برخوردار باشند.

افتتاح مسکن محرومین با اعتبار ۱.۲ میلیارد تومان

در ادامه این برنامه، مسکن محرومین روستای ملاخیل هزارجریب نکا با مشارکت گروه جهادی برکت انقلاب، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

همچنین میز خدمت مسئولان شهرستان با هدف ارائه خدمات مستقیم، پاسخگویی به مطالبات و بررسی مسائل اهالی منطقه محروم ملاخیل برپا شد.

گفتنی است فعالیت گروه‌های جهادی در روستای ملاخیل از امروز به مدت سه روز آغاز شده و در این مدت مجموعه‌ای از برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، پزشکی و خدماتی برای اهالی روستا اجرا می‌شود.

برپایی میز خدمت، افتتاح مسکن محرومین، برگزاری جشن عبادت، مسابقات فوتبال و برنامه‌های نشاط اجتماعی، دیدار با خانواده شهدا، اجرای برنامه یاد یاران، عطرافشانی گلزار شهدا، عیادت از بیماران و ارائه خدمات دامپزشکی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اردوی جهادی است.

همچنین آموزش و توزیع واکسن طیور و دام، آموزش و بازدید از باغات، خدمات آموزشی و تخصصی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در دستور کار جهادگران قرار دارد.

گروه جهادی سلمان نیز با حضور در منطقه، خدمات تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی را به اهالی روستا ارائه خواهد کرد.

این اردوی سه‌روزه با هدف محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات مستقیم به مردم، تقویت امید و نشاط اجتماعی و تحقق رویکرد محله‌محور در مناطق روستایی شهرستان نکا برگزار می‌شود.