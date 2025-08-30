افتتاح زمین فوتبال ساحلی در نصیرشهر

یه گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، همزمان با هفته دولت از افتتاح زمین فوتبال ساحلی نصیرشهر خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۴.۵ میلیارد تومان و مساحت ۲۰۰۰ متر مربع اجرا شده است و به عنوان یک فضای ورزشی استاندارد، ظرفیت بالایی برای توسعه فعالیتهای ورزشی و فرهنگی در نصیرشهر ایجاد میکند.
فرماندار رباطکریم افزود: راهاندازی چنین زیرساختهایی گامی مهم در جهت ارتقای سطح ورزش همگانی و ایجاد محیطی سالم برای شهروندان است و امیدواریم این اقدام موجب تشویق جوانان به حضور فعال در حوزههای ورزشی و فرهنگی شود.
آقاعلیخانی همچنین از همراهی و حمایت مسئولان استانی و شهرستان در اجرای پروژههای عمرانی و فرهنگی قدردانی کرد و تأکید کرد که توسعه زیرساختهای ورزشی جزو اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان خواهد بود.
نظر شما