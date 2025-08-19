به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر سه‌شنبه در نشست تقدیر مرزبانی از خبرنگاران استان بوشهر اظهار کرد: خبرنگاران در خط مقدم جنگ هستند و به فرموده رهبر انقلاب تأثیر مطالب رسانه‌ها سریع‌تر از موشک‌ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه جنگ تمام نشده است و اکنون در رسانه‌ها ادامه دارد افزود: دشمن همزمان با حملات نظامی خود جنگ روانی و رسانه‌ای را نیز در دستور کار داشته و هم اکنون نیز این جنگ ادامه دارد.

مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر با بیان اینکه رسانه‌ها در دوران جنگ تحمیلی اخیر نقش مهم در تقویت همبستگی مردم داشتند اضافه کرد: در سطح کشور و استان بوشهر رسانه‌ها با ایجاد وفاق و همدلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به آمادگی کامل صدا و سیمای استان بوشهر بیان کرد: صدا و سیمای مرکز بوشهر با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، آماده خدمت‌رسانی به مردم غیور استان در تمامی عرصه‌ها است.