به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: پلیس در جریان جنگ تحمیلی اخیر ۱۳۷ شهید را تقدیم کرد که بیانگر حضور پلیس در میدان است.

وی با بیان اینکه جامعه رسانه‌ای استان بوشهر همواره در کنار ما بوده است افزود: همانگونه که ما و همکاران در زمینه حفاظت از مرزها تلاش می‌کنند، خبرنگاران نیز مسئولیت و رسالت مهمی در این زمینه دارند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر مطالبه‌گری را یکی از رسالت‌های خبرنگاران دانست و افزود: نظارت و ارزیابی و مطالبه‌گری از مهمترین وظایف خبرنگاران است که حاصل آن بهبود خدمات به مردم خواهد بود.

وی توسعه دموکراسی و دفاع از حقوق بشر را از دیگر رسالت‌های خبرنگاران عنوان کرد و ادامه داد: رسالت خبرنگاران تنها به خبررسانی بدون فکر و تحلیل محدود نمی‌شود و خبرنگاران با تحلیل‌های خود می‌توانند جامعه را هدایت کنند.

خسروی با بیان اینکه استان بوشهر ۷۰۷ کیلومتر مرز آبی دارد اضافه کرد: استان بوشهر را نباید یک استان کم عرض دانست بلکه با در نظر گرفتن آب‌های سرزمینی، استان بوشهر دارای وسعتی بسیار بالا است.

وی با اشاره به اهمیت بالای امنیت استان بوشهر در خشکی و دریا گفت: اگر امروز موفقیتی در تأمین امنیت داریم به پشتوانه همکاری و همراهی‌های هوشمندانه اصحاب رسانه است و مأموریت ما بدون شما معنا نمی‌یابد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به کسب رتبه اول مرزبانی استان بوشهر در بین ۱۶ استان مرزی کشور، تصریح کرد: این موفقیت مرهون همراهی و پوشش دقیق خبرنگاران است که به عنوان حلقه واسط بین مردم و مسئولان، نقش بی‌بدیل داشته‌اند.

