۹۹۳ طرح اقتصادی در مازندران با تسهیلات تبصره ۱۸ مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های تبصره ۱۸ استان اظهار داشت: برای حمایت از پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای، یک‌هزار و ۶۸ میلیارد تومان اعتبار در اختیار مازندران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۴ نشست کمیته استانی و ۷۶ جلسه کمیته فنی برای بررسی این طرح‌ها برگزار شده است، افزود: بر اساس جمع‌بندی کمیته‌ها، ۹۹۳ طرح در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، راهداری، گردشگری، فرهنگی، ورزشی و پزشکی به تصویب رسیده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: تاکنون ۳۵۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان از محل این تسهیلات به مرحله پرداخت رسیده و میزان جذب اعتبارات تبصره ۱۸ استان به ۵۷.۱ درصد رسیده است.

تولایی با تأکید بر عدالت در توزیع تسهیلات خاطرنشان کرد: تمامی پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های ابلاغی و متناسب با سیاست‌های توسعه‌ای استان اولویت‌بندی و سپس به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

