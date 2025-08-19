  1. استانها
۹۹۳ طرح اقتصادی در مازندران با تسهیلات تبصره ۱۸ مصوب شد

ساری- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از تصویب ۹۹۳ طرح اقتصادی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم تولایی شامگاه سه‌شنبه در جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های تبصره ۱۸ استان اظهار داشت: برای حمایت از پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای، یک‌هزار و ۶۸ میلیارد تومان اعتبار در اختیار مازندران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۴ نشست کمیته استانی و ۷۶ جلسه کمیته فنی برای بررسی این طرح‌ها برگزار شده است، افزود: بر اساس جمع‌بندی کمیته‌ها، ۹۹۳ طرح در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، راهداری، گردشگری، فرهنگی، ورزشی و پزشکی به تصویب رسیده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران ادامه داد: تاکنون ۳۵۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان از محل این تسهیلات به مرحله پرداخت رسیده و میزان جذب اعتبارات تبصره ۱۸ استان به ۵۷.۱ درصد رسیده است.

تولایی با تأکید بر عدالت در توزیع تسهیلات خاطرنشان کرد: تمامی پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های ابلاغی و متناسب با سیاست‌های توسعه‌ای استان اولویت‌بندی و سپس به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از تصویب ۹۹۳ طرح اقتصادی در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: این طرح‌ها زمینه اشتغال بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر را در استان فراهم می‌کند.

