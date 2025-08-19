زمینه توسعه کشاورزی در تنگستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید رئیس سازمان تعاون روستایی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل جهاد کشاورزی استان از کارگاه تولید گوگرد بنتونیت دار در تنگستان به اهمیت حمایت از کسبوکارها و توانمندسازی کشاورزان اشاره کرد و افزود: حضور واحدهای تولیدی مانند این کارگاه، نه تنها اشتغالزایی در شهرستان را افزایش میدهد، بلکه به ارتقا سطح کشاورزی و حفظ منابع آبی و سلامت خاک نیز کمک خواهد کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به تقویت زیرساختهای تولیدی و نیاز به حمایت از تولید کنندگان، گفت: دولت وفاق ملی در راستای تقویت تولید داخلی و اشتغال زایی در شهرستان، برنامههای ویژه ای را در دست اجرا دارد.
