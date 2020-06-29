۱۷ درصد تسهیلات اشتغال روستایی استان بوشهر به تنگستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعیپور ظهر دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تنگستان با تاکید ویژه بر اهتمام ادارات در تسهیل سرمایهگذاری و توسعه اشتغال گفت: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای متنوع دولت در این حوزه زمینه تحقق شعار سال را فراهم میکند و مشکلات، تهدیدها و فرصتهای موجود را روشن خواهد کرد تا بتوان از آن بیشترین بهره را برد.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی و اشتغال شهرستان به تبیین برنامههای کلی در راستای جهش تولید و رشد اشتغال پرداخت و هماهنگی میان بخشی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلها، به فعلیت رساندن نیروهای بالقوه، توسعه سرمایه گذاری و انجام حمایتهای ادارات و دستگاههای دولتی از سرمایه گذاران در چارچوب قانون را از محورهای موفقیت در این مسیر دانست.
رفیعی پور با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تنگستان موفقترین شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی استان بوده بیان داشت: از ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی استان که در سال ۹۸ پرداخت شده، ۱۷ درصد آن یعنی مبلغ ۳۶ میلیارد تومان توسط واحدهای تولیدی شهرستان تنگستان اخذ شده که با تکمیل و بهره برداری از این واحدها ضمن افزایش تولید، اشتغال بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.
فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر احیای واحدهای تولیدی افزود: مجموعه شهرستان باید تلاش کنیم که با فراهم کردن فرصتهای اشتغال، نرخ بیکاری را کاهش دهیم و در سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام گرفته است با حمایت از واحدهای تولیدی فرصتهای کار بیشتری فراهم و به این شعار جامه عمل بپوشانیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوب تنگستان در حوزههای کشاورزی، صنعت، شیلات، خدمات و گردشگری تصریح کرد: با تلاش و زحمات مدیران شهرستان سرمایه گذاریهای بسیار خوبی در این حوزهها صورت گرفته و یا صورت خواهد گرفت که با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی نوید روزهای بسیار خوبی برای شهرستان خواهد بود.
در این نشست با تشکر از تلاش و خدمات چندین ساله آقای محمد علی محمد حسینی، آقای بهنام محمدی بهعنوان رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان معرفی شد.
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