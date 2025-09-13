کشاورزی پایه توسعه اقتصادی تنگستان است

  1. استانها
بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: کشاورزی، پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصادی تنگستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از اداره جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان با هدف بررسی وضعیت خدمات دهی اداره جهاد کشاورزی به شهروندان، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات مجموعه جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصادی تنگستان است.

وی ادامه داد: با اراده‌ای مصمم، توسعه بخش کشاورزی را پیگیری می‌کنیم تا امنیت غذایی شهرستان تقویت، فرصت‌های اشتغال گسترش و روند تولید با حفظ منابع طبیعی پایدار بماند.

فرماندار تنگستان بر اهمیت حمایت از کشاورزان تاکید کرد و افزود: حفظ منابع آب، ارتقا بهره وری و تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و تسهیلات، از اولیت‌های دولت وفاق ملی در شهرستان است.

