۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

اطلاعیه قطعی آب در برخی از مناطق شهرستان خرم‌آباد

خرم‌آباد- به دلیل شکستگی ناگهانی در یکی از خطوط اصلی انتقال آب شرب، تعدادی از محلات و خیابان‌های شهرستان خرم‌آباد شاهد قطعی و افت فشار آب خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال یک حادثه غیرمترقبه در شبکه توزیع آب، ساکنان چندین منطقه از شهرستان خرم‌آباد با اختلال در دسترسی به آب شرب مواجه خواهند شد.

طی اعلامیه منتشرشده توسط شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، شکستگی ناگهانی در خط اصلی انتقال آب شرب عامل اصلی این قطعی اعلام شده است.

این اختلال از ساعت ۲۳ شب روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی اولیه، تعمیرات تا ساعت ۴ بامداد روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه به طول خواهد انجامید.

محدوده‌های تحت تأثیر این قطعی آب بر اساس اعلام رسمی شرکت آب و فاضلاب، شامل محله پردیسان، خیابان رازی، خیابان خاتم‌الانبیاء، خیابان جلال آل‌احمد، خیابان فارابی، فاز یک کوی ارتش، خیابان اسدآبادی و خیابان یاسمن در شهرستان خرم‌آباد است.

ساکنان این مناطق در بازه زمانی ذکرشده با وضعیت قطع کامل آب یا افت محسوس فشار مواجه خواهند بود.

