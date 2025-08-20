تک نرخی شدن قیمت ارز مانع قطعی رانت است

میثم موسایی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آثار مثبت تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز به صورت قطعی از رانت جلوگیری می‌کند چرا که دلیل اصلی رانت در کشور ما همین تفاوت نرخ ارز و چند نرخی بودن آن است.

وی عنوان کرد: این تفاوت‌ها، برای یک عده سفره‌ای باز می‌کند که از این تفاوت‌ها استفاده کنند. اگر اقتصاد ایران شرایط این را داشت که سیاست تک نرخی را اعمال کند، قطعاً جلوی رانت نرخ ارز گرفته می‌شد و هیچ تردیدی در این موضوع نیست.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا تک نرخی شدن ارز در کشور ما امکان پذیر است؟ خاطرنشان کرد: به چند دلیل در شرایط فعلی این امکان در کشور ما وجود ندارد، چرا که مافیای قدرت و بهره مندان رانت موجود حتماً مانع تحقق آن خواهند شد و تاکنون هم موفق به این کار شدند.

موسایی اضافه کرد: دلیل دیگر که مانع تحقق این اقدام است، این است که تک نرخی شدن ارز باید زمانی اتفاق بیافتد که اقتصاد کشور در شرایط ثبات قرار داشته باشد در حالی که وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران در شرایط اضطرار قرار دارد و دارای نوسانات بسیار و تورم بالا است.

وی تصریح کرد: تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و به تبع آن، بیکاری و رکود نیز فضایی را ایجاد کرده که باعث عدم تمایل به سرمایه گذاری در کشور از سوی سرمایه گذاران شده و معاملات بورسی سودمندتر از سایر سرمایه گذاری ها به نظر می‌رسد؛ که در چنین شرایطی تک نرخی شدن ارز می‌تواند بیشتر به این بحران‌ها دامن بزند و تورم را حداقل در کوتاه مدت بالا ببرد و زندگی را برای طبقات ضعیف و متوسط از این سخت‌تر کند.