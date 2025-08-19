ابراز نگرانی نماینده مردم بویراحمد در مجلس از وضعیت شورای شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر بی نتیجه ماندن ۶ جلسه شورای شهر یاسوج برای انتخاب هیئت رئیسه، اظهار کرد: از اوضاع شوراهای شهر حوزه انتخابیه نگرانم و امیدوارم شوراها به سمتی بروند که خیر و برکت مردم در آن باشد.

وی با انتقاد از روند انتصابات مدیریتی در کشور گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که معیار انتصاب مدیران، رزومه و عملکرد آنان نیست، بلکه می‌پرسند بچه کجا است و با چه کسی همراه بوده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی سپس خطاب به اصحاب رسانه تأکید کرد: این فرهنگ باید تغییر کند و شما رسانه‌ها باید در این زمینه کمک کنید، آنچه برای ما مهم است منافع مردم است، نه اینکه فلان شخص بماند یا منصوب شود.

مافیای آب در کشور بسیار قدرتمند است

وی بیان کرد: در همان ابتدای کار، وقت زیادی برای موضوع سد ماندگان گذاشتیم. در قضیه‌ای که چند سال پیش پیش آمد و قرار بود دنای شمالی واگذار شود، ما سریعاً واکنش نشان دادیم، جاهایی که نیاز بود، هم پیگیری کردیم و هم مکاتبات لازم انجام شد و نگذاشتیم این اراضی در اختیار دیگران قرار گیرد.

بهرامی با اشاره به چالش‌های حوزه آب، تصریح کرد: در رابطه با سدها، ما حتی یک قدم هم عقب ننشستیم. قطعاً این عواقبی داشته و خواهد داشت، زیرا مافیای آب در کشور بسیار قدرتمند است.

برخی مدیران در اجرای وظایف خود دست به عصا راه می‌روند

وی با بیان اینکه حتی برخی به او توصیه می‌کردند که زیاد حساسیت نشان ندهد، افزود: این کار ساده‌ای نیست، متأسفانه بسیاری از مسئولان و مدیران ما در اجرای وظایف خود دست به عصا راه می‌روند اما اگر منافع مردم در میان باشد، باید از آن دفاع کرد، هر هزینه‌های که داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه میادین گازی مختار گفت: پرونده‌ای که از دهه ۶۰ بلاتکلیف مانده بود، سال گذشته با پیگیری‌های مستمر تا سطح وزارت نفت پیش برده شد.

پیشرفت ۴۵ درصدی ساخت سد تنگ سرخ

وی با تشریح جزئیات پیشرفت پروژه ملی سد تنگ سرخ، اعلام کرد: این پروژه که پس از ۱۳ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت، در سال گذشته با هزینه‌ای ۲۸۰ میلیارد تومانی به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و با تخصیص ۶۳۰ میلیارد تومان در سال جاری، امکان آبگیری آن تا اوایل سال ۱۴۰۵ فراهم خواهد شد.

وی همچنین از رشد چشمگیر اعتبارات پروژه‌های راه‌سازی استان خبر داد و افزود: اعتبار محور یاسوج-اصفهان ۱۸۲ درصد و یاسوج-شیراز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.