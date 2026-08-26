ظرفیت گردشگری دنا نیازمند توجه ویژه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای شهرستان دنا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیسخت، با تبریک هفته دولت و قدردانی از حضور مسئولان در استان، اظهار کرد: امیدواریم این سفر برای مردم استان کهگیلویه و بویراحمد منشأ خیر و برکت باشد.
وی با تقدیر از اقدامات دولت در شرایط سخت و بحرانی کشور افزود: درخواستهای مردم و دستگاههای اجرایی استان را در شورای برنامهریزی مطرح و مطالبات و نیازهای شهرستانها را به مسئولان مربوطه منتقل خواهیم کرد.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان دنا، گفت: این شهرستان از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است و میتواند بهعنوان یک منطقه مهم خدماترسان به مردم جنوب کشور نقشآفرینی کند.
بهرامی با بیان اینکه سیل مسافران در ایام مختلف به این منطقه قابل توجه است، تصریح کرد: حجم بالای ورود گردشگران و مسافران به شهرستان، ضرورت تقویت زیرساختها و خدمات رفاهی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم با توجه به درخواستهای مطرحشده و شرایط اقتصادی و سختیهایی که مردم در کشور با آن مواجه هستند، در حوزه رفاه عمومی و ارائه خدمات، گامهای مؤثری برای مردم برداشته شود.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در پایان با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان دنا، ابراز امیدواری کرد: این سفر زمینهساز اجرای طرحهای مؤثر و توسعهای و موجب خیر و برکت برای مردم شهرستان دنا باشد.
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