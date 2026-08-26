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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

ظرفیت گردشگری دنا نیازمند توجه ویژه دولت است

ظرفیت گردشگری دنا نیازمند توجه ویژه دولت است

سی‌سخت- نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری شهرستان دنا، خواستار توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های شهرستان دنا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سی‌سخت، با تبریک هفته دولت و قدردانی از حضور مسئولان در استان، اظهار کرد: امیدواریم این سفر برای مردم استان کهگیلویه و بویراحمد منشأ خیر و برکت باشد.

وی با تقدیر از اقدامات دولت در شرایط سخت و بحرانی کشور افزود: درخواست‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی استان را در شورای برنامه‌ریزی مطرح و مطالبات و نیازهای شهرستان‌ها را به مسئولان مربوطه منتقل خواهیم کرد.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دنا، گفت: این شهرستان از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان یک منطقه مهم خدمات‌رسان به مردم جنوب کشور نقش‌آفرینی کند.

بهرامی با بیان اینکه سیل مسافران در ایام مختلف به این منطقه قابل توجه است، تصریح کرد: حجم بالای ورود گردشگران و مسافران به شهرستان، ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: انتظار داریم با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده و شرایط اقتصادی و سختی‌هایی که مردم در کشور با آن مواجه هستند، در حوزه رفاه عمومی و ارائه خدمات، گام‌های مؤثری برای مردم برداشته شود.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در پایان با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان دنا، ابراز امیدواری کرد: این سفر زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر و توسعه‌ای و موجب خیر و برکت برای مردم شهرستان دنا باشد.

کد مطلب 6928776

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