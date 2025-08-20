به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی، صبح چهارشنبه در نشست سرگروه‌های حلقه‌های صالحین ادارات کل بیان کرد: ارتقاء رویکرد قرآنی حلقه‌های صالحین از ضرورت‌های فعالیت‌های تربیتی برای جامعه است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با اشاره به جایگاه ویژه مشارکت مردم در طرح‌های قرآنی خراسان جنوبی، بیان کرد: مشارکت استان در طرح ملی زندگی با آیه‌ها بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان‌دهنده ظرفیت بی‌نظیر جهت پیشگامی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه سال گذشته هفتاد هزار و ۸۰۰ نفر در برنامه‌های قرآنی استان شرکت کردند و این رقم در سال جاری به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است، گفت: خراسان جنوبی هم‌اکنون هم در بحث «حفظ قرآن» و هم در طرح «زندگی با آیات» جزء استان‌های ممتاز کشور است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با تبیین نقش قرآن در مقابله با تهدیدهای نوین، تأکید کرد: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، تقویت بنیه اعتقادی از طریق قرآن از جمله طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» جزء مهم‌ترین راهبردهای اصلی مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در این زمانه است.

وی با اشاره به جایگاه بالای استان در طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» گفت: تامین محتوای ارزشمند و متناسب با نیازهای جامعه در مناسبت‌های مختلف از جمله تولید ۵۰ پوستر مفهومی با قابلیت چاپ لایه‌باز، انیمیشن‌های آموزشی برای ۱۰۰ آیه کلیدی، سامانه هوش مصنوعی برای طراحی ارائه‌های موضوعی (متناسب با اقشار مختلف) و اپلیکیشن همراه با محتوای ویژه اربعین و… از ویژگی‌های این طرح است که در سایت زندگی با آیه‌ها قابل دسترسی می‌باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر حدود ۱۰ هزار نفر در استان در حال فرایند حفظ قرآن فعال هستند، افزود: توجه مسئولان و ارزش گذاری‌ها در ساحت‌های مختلف جامعه به قرآن و اهل قرآن، آموزش هدفمند، توسعه موقوفات، مسابقات خلاقانه و تشویق‌های به‌هنگام و مناسب باعث توسعه و نشر فرهنگ قرآنی است.