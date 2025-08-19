بزرگراه خاش - سراوان به پیشرفت ۳۵ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه مهم محور خاش - سراوان هزینه شده و برای تکمیل آن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: این مسیر یکی از محورهای پرتردد و مهم در شبکه حملونقل استان بشمار میرود که نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور، کاهش زمان سفر، بهبود ایمنی جادهای و ارتقا زیرساختهای حملونقل منطقه ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰ کیلومتر از محور توسط این اداره کل در این مسیر در دست ساخت است و تلاش داریم تا پایان سال جاری ۲۰ کیلومتر از این پروژه را به بهرهبرداری برسانیم.
پارسی تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژه نهتنها موجب افزایش ایمنی و کاهش سوانح رانندگی در این محور خواهد شد بلکه با فراهمسازی بستر مناسب برای ارتباطات جادهای مؤثرتر میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای بومی ایفا کند.
وی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از مناطق راهبردی جنوب شرق کشور در سالهای اخیر شاهد تحولات گستردهای در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل بوده است که اجرای پروژههای متعدد بزرگراهی در این استان نشاندهنده ورود به یک فصل جدید از توسعه متوازن در حوزه راه، اقتصاد و تجارت منطقهای است.
گفتنی است طول کلی مسیر خاش- سراوان ۱۵۱ کیلومتر است که برای نخستین بار از سال گذشته ساخت بزرگراه در این مسیر از سمت خاش به طول ۲۲ کیلومتر و از سمت سراوان به طول ۸ کیلومتر در دستور کار قرار گرفت.
