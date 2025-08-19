به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر سه شنبه در بازدید از پایانه مرزی میرجاوه گفت: با راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در ۱۰ روز آینده و برقراری مقررات تسهیل‌گری جدید، زمان ترخیص کالاها در مرز ایران و پاکستان برای صادرات و واردات کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: همکاری با فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان در مسیر توسعه تجارت مرزی و استفاده از این ظرفیت، افزایش خواهد یافت.

انصاری خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه‌هایی با هدف رفع موانع ترخیص کالا و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و جلوگیری از رسوب و آسیب کالا در مرز، طراحی و ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در ماه‌های قبل مشکلی در ورود و خروج کالاها از مبادی مرزی استان نبوده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و دستگاه‌ها و مردم از ظرفیت مرز بیشترین استفاده را ببرند.