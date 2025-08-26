آغاز الحاق ۱۰۰ هکتار به شهر شیروان برای ساخت ۹ هزار واحد مسکونی

سیدعلی میرکریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در شیروان در دو فاز تعریف شده است؛ فاز نخست در روستای گرزو به ظرفیت ۲۰ هکتار که عملیات اجرایی آن توسط بنیاد مسکن آغاز شده و فاز دوم شامل الحاق ۱۰۰ هکتار زمین به محدوده شهری شیروان برای احداث یک شهرک جدید است.

وی افزود: هدف از این الحاق، ساخت حدود ۹ هزار واحد مسکونی برای شهروندان فاقد مسکن شیروان و همچنین خانوارهایی است که مشمول طرح جوانی جمعیت هستند، در حال حاضر فاز نخست پروژه در مرحله طراحی قرار دارد و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وارد فاز اجرایی خواهد شد که پیش‌بینی می‌کنیم آغاز عملیات اصلی حدود شش تا هفت ماه دیگر زمان ببرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در ادامه گفت: در حوزه نهضت ملی مسکن، همه متقاضیان مؤثر شهرستان شیروان به پروژه‌ها متصل شده‌اند و هم‌اکنون حدود هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در مجاورت مرکز فنی‌وحرفه‌ای کوی وحدت در دست ساخت است و متقاضی مؤثری که بدون پروژه مانده باشد نداریم هر چند تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در شیروان بالاست، اما صرفاً کسانی که پس از اعلام فراخوان، وجوه خود را واریز کرده‌اند به عنوان متقاضی مؤثر شناخته می‌شوند.

میرکریمی اضافه کرد: در پروژه کوی وحدت تاکنون تنها حدود ۳۰۰ واحد موفق به دریافت وام شده‌اند و بقیه به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات معطل مانده‌اند؛ پیمانکار اصلی این پروژه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است و پیمانکاران جز نیز عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند. مشکل اصلی تأخیر در پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل، یعنی بانک ملی بوده است.

وی بیان کرد: با قول مساعد رئیس بانک ملی در استان، به زودی قسط نخست تسهیلات این پروژه‌ها پرداخت خواهد شد و انتظار داریم طی شش ماه آینده روند پرداخت وام‌ها سرعت بیشتری بگیرد تا پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یابد.