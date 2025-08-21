سواحل مکران؛ کلید توسعه اقتصادی ایران

سعید مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سواحل مکران با پتانسیلهای بینظیر خود، میتواند به عنوان یک موتور محرک برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال عمل کند.
کارشناس اقتصادی و مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار، بر نقش حیاتی سواحل و بنادر در اعمال حاکمیت دریایی و توسعه اقتصاد دریا محور تأکید کرد و اظهار داشت: سواحل و بنادر، نه تنها به عنوان دروازه های تجاری عمل میکنند، بلکه به عنوان موتورهایی قدرتمند برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار هستند.
وی اظهار داشت: استفاده پایدار از ظرفیت منابع دریا و سواحل، میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود وضعیت معیشت مردم منجر شود. این امر، از طریق فعالیتهای مستقیم مانند ماهیگیری، حمل و نقل دریایی و صنایع جانبی محقق میشود.
ویژگیهای ممتاز سواحل مکران چه مواردی هستند و چرا این منطقه اهمیت ویژه دارد؟
مقدم اظهار داشت: سواحل مکران، با طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر در سواحل جنوبی ایران، دارای موقعیت ژئو اکونومیکی بینظیری است. این منطقه، به دلیل نزدیکی به آسیای میانه، قفقاز و مناطق غنی از انرژیهای فسیلی غرب آسیا، به یک نقطه کلیدی در اقتصاد بینالمللی برای کشور و استان تبدیل شده است.
وی افزود: موقعیت مکران در قلب مناطق غنی از انرژی و جمعیت انبوه کشورهای اطراف، آن را به یک دروازه مهم برای مبادلات بین المللی تبدیل کرده است. این امر، فشارها و پیشنهادهای اقتصادی متعددی از سوی قدرتهای اقتصادی جهان برای دسترسی به این منطقه ایجاد کرده است.
مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار همچنین بر پتانسیل اقتصادی و صنعتی سواحل مکران تأکید کرد و گفت: بندر مکران، به عنوان یکی از مهمترین پروژههای توسعهای در این منطقه، میتواند تحول اقتصادی و صنعتی بزرگی ایجاد کند. این بندر، با امکان فعالیت مجموعههای پترو پالایشی و نفتی، میتواند به حمل و نقل و صادرات کمک شایانی کند.
وی همچنین بر اهمیت احداث و توسعه صنایع پتروشیمی، نفت و گاز در سواحل مکران تأکید کرد و افزود: این صنایع، به دلیل نزدیکی به آبهای آزاد و بازارهای مصرف، میتوانند به تسریع در توسعه و آبادانی منطقه کمک کنند. تمرکز زدایی از حوزه خلیج فارس، به ویژه در زمان بحران، از مزایای دیگر احداث این صنایع در مکران است.
برای جذب سرمایه گذاری در این منطقه چه پیشنهاداتی دارید؟
مقدم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در منطقه مکران، پیشنهاد کرد: دولت باید زیر ساختها و بسترهای لازم را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. تدوین قوانین و مشوقهای توسعه مکران، برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی ضروری است. همچنین، ایجاد یک محیط امن برای سرمایه گذاری، میتواند به افزایش جذب سرمایههای داخلی و خارجی منجر شود.
وی افزود: تقویت زیر ساختها، از جمله بندرگاهها، شبکه ریل، جادهها و فرودگاهها، کلید توسعه اقتصادی مکران است. این امر، نه تنها به تسهیل حمل و نقل و لجستیک کمک میکند، بلکه به ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز منجر میشود.
در حال حاضر مشکلات و چالشهای موجود چه مواردی هستند؟
مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: با وجود پتانسیلهای بالا، سواحل مکران با چالشهایی در راه توسعه مواجه است. ناکارآمدیهای مدیریتی، تداخل کار دستگاهها و قوانینی که در تضاد با سرمایهگذاری هستند، از مشکلات موجود هستند که حل این مشکلات، نیازمند توجه ویژه از سوی دولت و سرمایهگذاری های هدفمند است.
وی پیشنهاد کرد: سیاستگذاری و مدیریت سازمانهای موازی در یک ارگان واحد تجمیع شود و زیر نظر رئیسجمهور به عنوان یک معاونت مستقل سازماندهی شود. همچنین برنامهریزی بلندمدت، ثبات مدیریتی و تعامل سازنده میان مسئولان و سرمایهگذاران، کلید توسعه پایدار مکران است.
نقش بندر چابهار در توسعه سواحل مکران کجاست؟
مقدم بر اهمیت این بندر در توسعه مکران تأکید کرد. وی گفت: چابهار، با موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای منحصر به فرد خود، میتواند به عنوان یک مرکز لجستیکی و صنعتی عمل کند. این بندر، نه تنها به افزایش صادرات و واردات کمک میکند، بلکه به جذب سرمایهگذاری خارجی نیز منجر میشود.
وی افزود: توسعه چابهار، میتواند به ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. همچنین، این بندر میتواند به عنوان یک نقطه اتصال مهم بین ایران و کشورهای آسیای میانه و آفریقا عمل نماید.
مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار در پایان گفتگو، بر اهمیت سواحل مکران به عنوان یک منطقه کلیدی برای توسعه اقتصادی ایران تأکید کرد.
وی افزود: با برنامهریزی درست، سرمایهگذاری هدفمند و همکاری همه جانبه دولت، بخش خصوصی و مردم محلی، سواحل مکران میتواند به یک منطقه اقتصادی قدرتمند و پایدار تبدیل شود.
مدیر حمل و نقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: توسعه مکران، نه تنها به رشد اقتصادی ایران کمک میکند، بلکه به افزایش امنیت ملی، بهبود معیشت مردم و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد بینالملل نیز منجر میشود. ما در منطقه آزاد چابهار، متعهد به ایفای نقش فعال در این فرایند هستیم.
