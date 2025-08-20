به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، این تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه به امضای دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی رسید.

تامین مالی و توسعه کسب‌وکار، کمک به توسعه زیرساخت‌ها و رسوخ فناوری و صادرات محصولات و خدمات در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه فناوری‌های فرهنگی، هنری و صنایع خلاق، موضوع این تفاهم‌نامه دوجانبه است.

تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب تسهیلات، لیزینگ، ضمانت‌نامه یا سرمایه‌گذاری، تخصیص خط اعتباری و تسهیلات جعاله به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع خلاق در راستای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و فناور و خلاق حوزه فرهنگ و هنر، حمایت از مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و آزمایشگاه‌های تست و نمونه‌سازی دانش‌بنیان حوزه فرهنگ و هنر ایجادشده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخشی از تعهدات صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب این تفاهم‌نامه است.

ایجاد کلینیک توسعه کسب‌وکار و مشاوره به منظور ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی، تأمین محل در چند کشور مقصد و منتخب به منظور برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و موقت، تخصیص مکان‌هایی در چند شهر برای ایجاد مرکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی نیز بخشی از تعهدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه است.