خبرنگاران صدای مردم و نمایندگان واقعی جامعه در انتقال اخبار هستند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف توسط خبرنگاران گفت: خبرنگاران صدای مردم و نمایندگان واقعی جامعه در انتقال اخبار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت رسانه در ایجاد تحولات اجتماعی، اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌ها به سادگی در میان مردم منتشر نمی‌شود و این رسالت بر دوش خبرنگاران است که با دقت و شفافیت، نقش رابط میان دولت و مردم را ایفا کنند.

وی افزود: انتشار عملکردها علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، در مستندسازی تاریخ و کمک به تصمیم‌گیری‌های آینده نیز بسیار مؤثر است.

مرادی با بیان اینکه انعکاس اخبار با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و جغرافیایی هر منطقه نوعی آموزش اجتماعی است، به خدمات‌رسانی در ایام اربعین اشاره و گفت: با وجود گرمای شدید و خستگی زائران، انتقال آنان از مرز مهران به نقاط مختلف کشور با آرامش و نظم مثال‌زدنی انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۳۵ سرویس اتوبوس برای انتقال زائران آماده شده بود و هیچ‌گونه اختلالی در روند خدمات‌رسانی گزارش نشد.

مدیرکل راهداری گیلان درباره وضعیت ناوگان راهداری استان اظهار کرد: میانگین عمر ماشین‌آلات سنگین راهداری استان ۲۳ سال است و برخی از تجهیزات بیش از ۵۰ سال عمر دارند.

مرادی افزود: قرارداد خرید ۳۹ دستگاه ماشین‌آلات جدید با افزایش ۲۵ درصدی منعقد شده که تاکنون ۱۵ دستگاه وارد استان شده و مراحل ترخیص آن‌ها در حال انجام است. همچنین ۱۴ دستگاه دیگر نیز ثبت سفارش شده‌اند.

وی تأکید کرد: اگرچه این تعداد کافی نیست، اما آغاز نوسازی ناوگان می‌تواند تحولی کوچک اما مؤثر در نگهداری جاده‌ها و ارتقا خدمات راهداری باشد.

مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به محدودیت منابع مالی و تلاش برای ارائه خدمات در حد توان گفت: هدف ما جلب رضایت نسبی مردم است و با اولویت‌بندی مناطق و تمرکز بر نقاط نیازمند، تلاش کرده‌ایم تا با منابع محدود، بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

وی افزود: توسعه حمل‌ونقل هوشمند و ارتقای ایمنی جاده‌ها در دستور کار استان قرار دارد.

جانمایی ۷۷ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور نظارتی در محورهای گیلان

مرادی در خصوص تجهیزات حمل‌ونقل هوشمند اعلام کرد: هم‌اکنون ۷۷ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور و ۲۴ سامانه نظارت تصویری در محورهای شریانی، آزادراهی و بزرگراهی فعال هستند. همچنین ۱۰۴ سامانه تردد شمار در ۵۲ محور رفت و برگشت به صورت آنلاین وضعیت تردد را ثبت می‌کنند.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وارد استان شده و حدود ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار دستگاه از استان خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری استان درباره اطلاع‌رسانی ترافیکی بیان کرد: ۶ تابلو پیام‌نما در محورهای استان نصب شده و ۹۳ پل عابر پیاده فعال است. ساخت ۱۹ پل جدید نیز در دست اجراست تا ایمنی عابران افزایش یابد.

مرادی همچنین به توسعه زیرساخت‌های رفاهی اشاره کرد و گفت: ۱۸ مجتمع خدماتی رفاهی در حال بهره‌برداری و ۱۲ مجتمع دیگر در دست ساخت است. همچنین ۳۸ تابلو اختصاصی برای معرفی مشاغل حاشیه محورهای مواصلاتی نصب شده است.

وی درباره نظارت بر شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۲۲ پرونده شرکت‌های حمل‌ونقل در کمیسیون ماده ۱۲ بررسی و منجر به صدور یک تذکر کتبی، ۱۶ جریمه نقدی و ۵ برائت شده است. همچنین ۲۴ پرونده رانندگان در کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی شد.

مرادی افزود: از ابتدای سال تاکنون برای ۷۳۸ دستگاه وسایل نقلیه سنگین باربری پروانه عبور صادر شده و ۹۹۰ فقره تخلف اضافه تناژ توسط پلیس راه رسیدگی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که با توسعه تجهیزات هوشمند، نوسازی ناوگان و ارتقا خدمات رفاهی، ایمنی و رضایت کاربران جاده‌ای افزایش یابد و این مسیر با همراهی مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.

