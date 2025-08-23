ورود بیش از ۳۲۶ هزار خودرو به گیلان؛ ترافیک نداریم

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد خودروها در محورهای ورودی و خروجی استان گفت: طی چهار روز گذشته تاکنون ۳۲۶ هزار و ۵۱ دستگاه خودرو وارد گیلان شده است.

وی افزود: کل خروج از استان طی این مدت ۲۷۳ هزار و ۷۶۴ خودرو بوده است که نشان‌دهنده انباشت ۵۲ هزار و ۳۱۷ خودرو در استان است.

وی با بیان اینکه در ورودی‌های استان گیلان ترافیک سنگینی وجود ندارد، افزود: تردد خودروها به صورت روان و بدون مشکل انجام می‌شود و تمهیدات لازم برای تسهیل عبور و مرور در جاده‌ها به کار گرفته شده است.

مرادی در پایان گفت: تیم‌های راهداری به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به مشکلات احتمالی هستند تا ایمنی و روانی تردد در جاده‌های استان حفظ شود.