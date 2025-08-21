سردار «سفید پوست» به عنوان فرمانده مرزبانی استان خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «سفید پوست» به سمت فرمانده مرزبانی استان خوزستان منصوب و از زحمات سردار "پاکباز " تقدیر وقدردانی شد و صبح امروز آئین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان خوزستان با حضور سردار "جلال ستاره" جانشین فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مسئولان استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اعضای شورای تأمین برگزار شد.

در این مراسم، سردار «جلال ستاره»، جانشین مرزبانی فراجا، با اشاره به جایگاه مهم مرزها در امنیت و اقتدار کشور اظهار داشت: مرزها همانند دیوارهای بلند شرف و اقتدار هر کشور هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند. خوشبختانه مرزهای جمهوری اسلامی ایران به‌تدریج از شیوه‌های سنتی کنترل فاصله گرفته و به سمت کنترل‌های نوین با هزینه کمتر و دقت بالاتر حرکت می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر افزود: از واحدهای تحقیقاتی و دانشگاهی انتظار داریم بیش‌ازپیش در این حوزه مشارکت داشته باشند تا ابزارها بومی و مستقل از دیگر کشورها باشد در این مدت نیز خوشبختانه دانشگاه‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان پای کار آمده‌اند.

جانشین مرزبانی فراجا تأکید کرد: مردم شریف باید بدانند که مرزهای کشور، خط مقدم اقتدار و امنیت ملی هستند و لازم است همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه در تقویت و هوشمندسازی مرزبانی مشارکت کنند.

گفتنی است، در این آئین از زحمات و مجاهدت‌های سردار «پاکباز» در طول ۷ سال قدردانی و طی حکمی سردار "سفید پوست" به عنوان فرمانده جدید مرزبانی استان خوزستان معرفی شد.