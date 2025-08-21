به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین گفت: سیگنال‌هایی که روسیه در حال حاضر ارسال می‌کند نامناسب است.

وی افزود: روس‌ها سعی می‌کنند که از لزوم برگزاری جلسه طفره بروند.

رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در سخنانی ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای خود را به دریافت ضمانت‌های امنیتی مشروط کرد.

زلنسکی همچنین از سوئیس، اتریش و ترکیه به عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی از دیدار وی با پوتین یاد کرد.

زلنسکی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که آماده دیدار احتمالی با پوتین است.

پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پوتین در آلاسکا، زلنسکی به همراه تنی چند از رهبران اروپایی در کاخ سفید میهمان رئیس جمهور آمریکا بودند که ترامپ در میانه مذاکرات با پوتین رئیس‌جمهور روسیه تماس تلفنی برقرار کرد.