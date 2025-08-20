انتقال زندان از داخل بافت شهری به خارج شهر بیجار مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار بیجار ضمن بررسی انتقال زندان از بافت شهری و تأمین اعتبارات عمرانی با تأکید بر ضرورت جابه‌جایی زندان بیجار از موقعیت فعلی اظهار داشت: واقع شدن زندان در داخل بافت شهری علاوه بر ایجاد محدودیت‌های خدماتی، موجب بروز دغدغه‌هایی برای شهروندان شده است.

وی افزود: انتقال این مرکز به خارج از شهر، گامی مؤثر در راستای بهبود وضعیت خدمات‌رسانی، ارتقای امنیت عمومی و حفظ شأن و کرامت اجتماعی زندانیان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: تخصیص اعتبارات کافی برای توسعه زیرساخت‌های زندان بیجار ضرورتی انکارناپذیر است و امیدواریم با حمایت فرمانداری و پیگیری‌های استانی، این مهم در اولویت اجرایی قرار گیرد و بتوانیم شرایط مناسب‌تری را برای مددجویان و کارکنان فراهم کنیم.

فرماندار شهرستان بیجار نیز با اشاره به اهمیت موضوع، گفت: مسئله خروج زندان از بافت شهری یکی از مطالبات مهم شهروندان است و ما نیز با درک حساسیت آن، آمادگی داریم در چارچوب ظرفیت‌های شهرستان و از طریق تعامل با مسئولان استانی و ملی، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

کاظم کاظمی تصریح کرد: زندان بیجار نیازمند نگاه ویژه در حوزه عمرانی است و فرمانداری بیجار در مسیر تأمین اعتبارات و تسهیل روند اداری پروژه جابه‌جایی، همراهی لازم را خواهد داشت.