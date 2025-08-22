دلیل استقلالی نشدن لژیونر مشهور چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی نقل و انتقالات پیش فصل لیگ برتر فوتبال، شایعات زیادی پیرامون آینده علی کریمی هافبک ایرانی تیم کایسری اسپور ترکیه، مطرح شد و حتی رسانههای ترکیهای هم اعلام کردند که حضور این بازیکن در تیم استقلال قطعی شده است.
استقلالیها توانسته بودند با باشگاه کایسری اسپور به توافق برسند و شرایط انتقال این بازیکن تقریباً نهایی شده بود و علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال هم با حضور در یکی از برنامههای تلویزیونی به این موضوع اشاره کرده بود. از سوی دیگر، خود کریمی نیز تمایل زیادی به بازگشت به استقلال داشت و مذاکرات در مسیر مثبتی پیش میرفت.
اما در لحظه آخر، یکی از باشگاههای ایرانی دیگر که خواهان جذب کریمی بوده با ورود به ماجرا و افزایش رقم پیشنهادی خود باعث شد شرایط به کلی تغییر کند. این اقدام سپاهانیها سبب شد مدیران کایسری اسپور از توافق قبلی خود با استقلال عقبنشینی کنند و رقم درخواستیشان برای فروش این بازیکن را افزایش دهند. در نهایت، با توجه به اینکه کریمی همچنان تحت قرارداد با باشگاه ترکیهای قرار داشت، این انتقال منتفی شد و هافبک ایرانی در کایسری ماند.
نکته جالب توجه اینکه علی کریمی سابقه بازی در دو تیم استقلال و سپاهان را در کارنامه دارد و همین موضوع حساسیت این رقابت نقل و انتقالاتی را بیشتر کرده بود. با این حال، در پایان این ماجرا بیش از همه به سود کایسری اسپور تمام شد که توانست ستاره ایرانی خود را حفظ کند.
