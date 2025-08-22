  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

دلیل استقلالی نشدن لژیونر مشهور چه بود؟

دلیل استقلالی نشدن لژیونر مشهور چه بود؟

در حالی که باشگاه استقلال با علی کریمی برای حضور در جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو به توافق نهایی رسیده بود اما این بازیکن در تیم فوتبال کایسری اسپور ماندنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی نقل و انتقالات پیش فصل لیگ برتر فوتبال، شایعات زیادی پیرامون آینده علی کریمی هافبک ایرانی تیم کایسری اسپور ترکیه، مطرح شد و حتی رسانه‌های ترکیه‌ای هم اعلام کردند که حضور این بازیکن در تیم استقلال قطعی شده است.

استقلالی‌ها توانسته بودند با باشگاه کایسری اسپور به توافق برسند و شرایط انتقال این بازیکن تقریباً نهایی شده بود و علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال هم با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی به این موضوع اشاره کرده بود. از سوی دیگر، خود کریمی نیز تمایل زیادی به بازگشت به استقلال داشت و مذاکرات در مسیر مثبتی پیش می‌رفت.

اما در لحظه آخر، یکی از باشگاه‌های ایرانی دیگر که خواهان جذب کریمی بوده با ورود به ماجرا و افزایش رقم پیشنهادی خود باعث شد شرایط به کلی تغییر کند. این اقدام سپاهانی‌ها سبب شد مدیران کایسری اسپور از توافق قبلی خود با استقلال عقب‌نشینی کنند و رقم درخواستی‌شان برای فروش این بازیکن را افزایش دهند. در نهایت، با توجه به اینکه کریمی همچنان تحت قرارداد با باشگاه ترکیه‌ای قرار داشت، این انتقال منتفی شد و هافبک ایرانی در کایسری ماند.

نکته جالب توجه اینکه علی کریمی سابقه بازی در دو تیم استقلال و سپاهان را در کارنامه دارد و همین موضوع حساسیت این رقابت نقل و انتقالاتی را بیشتر کرده بود. با این حال، در پایان این ماجرا بیش از همه به سود کایسری اسپور تمام شد که توانست ستاره ایرانی خود را حفظ کند.

کد خبر 6567743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها