۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

مسجد سنگر اصلی مقابله با صهیونیسم و جنگ شناختی است

قم- نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه مسجد قلب تپنده امت اسلامی است، گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست بلکه کانون جهاد، بصیرت‌افزایی و مبارزه با صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی در همایش تکریم از فعالان فرهنگی مساجد که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان اسلام، اظهار کرد: امروز جبهه صهیونیسم در خط مقدم دشمنی با امت اسلامی قرار دارد و برای تسخیر افکار و اراده ملت‌ها همه امکانات خود را به کار گرفته است. در این میان مسجد باید به عنوان سنگر بی‌بدیل، محور مقابله با صهیونیسم و نماد مقاومت امت اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: مسجد یک ساختمان ساده نیست، بلکه نهادی زنده و پویا و قلب تپنده جامعه دینی است. این پایگاه مقدس می‌تواند سبک زندگی اسلامی را سامان دهد، کادرسازی برای نظام ولایی انجام دهد و در عرصه‌های گوناگون مبارزه علیه دشمن، به‌ویژه صهیونیسم، پیشتاز باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر کارکردهای متعدد مسجد گفت: قرآن کریم آباد کردن مسجد را از ویژگی‌های مؤمنان واقعی می‌داند و این آبادانی تنها به بعد ظاهری خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید مسجد در بعد معنوی، سیاسی و جهادی فعال باشد. مسجدی که در برابر دشمن صهیونیستی و جبهه استکبار بی‌تفاوت بماند، مسجد تراز انقلاب اسلامی نیست.

وی با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند مسجد سنگری است که هیچ‌یک از سنگرهای اسلام توانایی آن را در دفاع از دین و انقلاب ندارند. امروز معنای این سخن آن است که اساس مسجد باید در مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از جبهه مقاومت تجلی یابد.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی ادامه داد: دشمنی که در میدان نظامی شکست سختی از ملت ایران خورد، امروز به جنگ شناختی روی آورده است و تلاش می‌کند ذهن و باور جوانان مسلمان را هدف قرار دهد. این تهدید، خطری جدی است و تنها با پایگاه‌سازی مساجد و اجرای جهاد تبیین می‌توان آن را خنثی کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسجد باید علاوه بر عبادت، کانون جهاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد؛ مساجد سکولار و بی‌تفاوت به تحولات امت اسلامی، نمی‌توانند نقش تاریخی خود را ایفا کنند. مسجدی که در برابر صهیونیسم و ظلم جهانی ساکت باشد، دیگر مسجد انقلاب نیست.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است مساجد در قامت سنگرهای دشمن‌ستیز تقویت شوند و پرچمدار مبارزه با صهیونیسم و استکبار جهانی باشند، زیرا آینده امت اسلامی و تحقق وعده الهی در گرو رونق مساجد و زنده نگه داشتن روحیه جهاد در این پایگاه‌های مقدس است.

کد خبر 6565929

