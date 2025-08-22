مسجد محور وحدت و سنگر مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادقی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه مرکز استان مازندران، با اشاره به روز جهانی مسجد و ایام سوگواری پیامبر اکرم و امامان معصوم، مسجد را نه تنها پایگاه عبادت بلکه سنگری برای مقاومت و وحدت دانست و ویژگی‌های آبادگران مساجد را تبیین کرد.

مسجد؛ پایگاه عبادت و سنگر اجتماعی

حجت‌الاسلام صادقی روز جهانی مسجد را به مناسبت آتش‌سوزی مسجد الاقصی در سال ۱۹۶۹ میلادی یادآوری کرد و ضمن تسلیت ایام شهادت پیامبر اسلا م (ص) امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اهمیت مسجد به عنوان پایگاه توحیدی و انقلاب را برجسته ساخت.

وی تأکید کرد: مسجد تنها محل نماز نیست بلکه محل حضور فعال مردم و ارائه خدمات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی به جامعه است.

وی با اشاره به نقش خیرین، ائمه جماعات، بسیج و کانون‌های فرهنگی در آبادانی مسجد افزود: آبادگران واقعی مسجد کسانی هستند که در مدیریت و خدمت به مسجد همت می‌گمارند نه تنها در ساخت و عمران فیزیکی آن.

ویژگی‌های آبادگران مساجد از نگاه قرآن

صادقی با استناد به آیه ۱۸ سوره توبه پنج ویژگی مهم آبادگران مسجد را معرفی و تأکید کرد: مسجد باید همواره باز و پذیرای مردم باشد و متولیان مسجد با همکاری مدیران شایسته اجازه دهند این مکان مقدس با حضور فعال آحاد جامعه احیا و آباد شود

مدیر رسیدگی به امور مساجد مازندران با اشاره به خدمات مساجد در ایام کرونا و جنگ‌های اخیر گفت: مساجد ۲۴ ساعته در خدمت نیازمندان بودند و پایگاه همه اقدامات خیر و فرهنگی جامعه به شمار می‌روند.

وی در پایان از مردم خواست با حضور فعال و مشارکت در برنامه‌های دینی و فرهنگی، بنیه دینی و اجتماعی جامعه را تقویت کنند.