به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تکریم فعالان فرهنگی که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به پیوند تاریخی انقلاب اسلامی با مساجد اظهار کرد: انقلاب اسلامی از مساجد آغاز شد؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) نخستین گام‌های رسالت خویش را از مسجد برداشت و این مکان مقدس را محور حرکت خود قرار داد.

وی افزود: تحصن‌ها، اجتماعات و فعالیت‌هایی که به شکل‌گیری حرکت عظیم انقلاب اسلامی انجامید، همه در مساجد سامان گرفت و همین امر سبب شد نهضت ملت ایران به ثمر نشیند و خواسته‌های بزرگان و رهبران دینی محقق شود.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تأکید بر نقش محوری مساجد در آینده جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر جامعه اسلامی در پی تحقق ظهور کبری است، باید مساجد رونق بگیرند و به پایگاه اصلی فعالیت‌های دینی و اجتماعی مردم تبدیل شوند؛ در این مسیر علما موظفند در مساجد حضور فعال داشته باشند و رسالت خود را به انجام برسانند.

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد تصریح کرد: متأسفانه در شرایط کنونی بسیاری از مساجد به صورت دولتی اداره می‌شوند و روح مردمی بودن آن‌ها کمرنگ شده است؛ این مسئله باید اصلاح شود تا مساجد به جایگاه واقعی خود بازگردند.

وی در پایان با بیان اینکه امامان جماعت باید از اعتماد مردم برخوردار باشند، گفت: علمایی که به مساجد گمارده می‌شوند لازم است پاسخگوی مشکلات و نیازهای مردم باشند تا مساجد به پایگاهی زنده و اثرگذار در مسیر جامعه اسلامی تبدیل شوند.