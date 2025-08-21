به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، هر ۲ فرنگی کار ایران در اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم، مقابل رقبایشان تن به شکست دادند که حاصل آن حذف زودهنگام محمدامین عبدولی بود و رضا آذرشب نیز باید برای حضور در گروه بازنده‌ها منتظر صعود رقیبش به فینال باشد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدامین عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر دراگوس دراگا از رومانی را از پیش رو برداشت اما در دومین مبارزه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب عمر آلتاش از ترکیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

همچنین در وزن ۸۲ کیلوگرم، رضا آذرشب پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه ۱۱ بر صفر آروین خسروی از آمریکا را مغلوب کرد اما در دومین مبارزه با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب مارتیک پتروسیان از ارمنستان شد. آذرشب باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی بتواند در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد، در غیر این صورت از دور مسابقات حذف خواهد شد.