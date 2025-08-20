ترجمه صوتی هوش مصنوعی به ویدئوهای فیس بوک و اینستاگرام افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،. مارک زاکربرگ نخستین بار این قابلیت را در رویداد Meta Connect ۲۰۲۴ معرفی کرد.

در زمان معرفی قابلیت ترجمه فقط از زبان انگلیسی به اسپانیایی و معکوس مهیا بود. این شرکت اکنون زبان های بیشتری را ارائه کرده است. همچنین این ویژگی در وهله اول فقط برای خالقان محتوا در فیس بوک با بیش از هزار فالوئر ارائه شده است. اما هرکاربری که حساب اینستاگرام عمومی داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند.

ابزار مذکور براساس صدای اصلی فرد آموزش می بیند و کلیپ صوتی ترجمه شده را با تن صدای وی همخوان می کند. قابلیت افزودنی هماهنگی لب ها نیز با حرکات دهان فرد به زبان ترجمه شده، همخوان می شود.

کاربر برای استفاده از این ویژگی باید گزینه «ترجمه صدا با هوش مصنوعی متا» را قبل از انتشار «ریل» انتخاب کند. همچنین فرد می تواند قابلیت هماهنگی لب ها را نیز اضافه کند. در کنار این موارد گزینه ای برای بررسی نسخه ترجمه شده با هوش مصنوعی قبل از انتشار وجود دارد. بازدیدکنندگان از ریل نیز یک پیام مشاهده می کنند که به آنها هشدار می دهد ترجمه هوش مصنوعی به محتوا افزوده شده است.

متا اعلام کرده این ویژگی در بهترین حالت برای ویدئوهایی که دوربین به سمت صورت است، کار می کند. این شرکت توصیه می کند کاربران هنگام استفاده از قابلیت مذکور از پوشادندن دهان یا گنجاندن موسیقی در پس زمینه خود اجتناب کنند. در کنار این موارد قابلیت مذکور برای دو فرد که صحبت می کنند نیز کارآمد است اما بهتر است از تداخل صحبت ها اجتناب شود.

این شرکت قابلیت را به عنوان راهی برای افزایش بازدیدکنندگان خالقان محتوا فراتر از زبان مادری شان ارائه کرده است.