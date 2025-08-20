سال تحصیلی دانشجویان جدید هفته سوم مهر ماه آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز (چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴) در جمع خبرنگاران، در خصوص شروع سال جدید دانشجویان، گفت: متأسفانه سال تحصیلی دانشجویان با تأخیر شروع خواهد شد، زیرا ما منتظر سوابق تحصیلی هستیم که از طرف وزارت آموزش و پرورش اعلام شود. هرچند این سوابق در حال حاضر اعلام شده است، ولی نسبت به سال‌های گذشته همراه با تأخیر بوده است.

وی ادامه داد: در عین حال نمرات فرهنگیان نیز باید اعلام و مصاحبه‌های آنها انجام می‌شود، چون اگر کسی از رفتن به دانشگاه فرهنگیان منصرف شده است، باز می‌تواند در رشته‌های دیگر فعالیت داشته باشد، لذا این دو عامل باعث تأخیر در اعلام نتایج شده است.

سیمایی صراف تاکید کرد: احتمالاً در هفته سوم مهرماه شاهد حضور دانشجویان جدید در دانشگاه خواهیم بود.

در حال تکمیل