۱۰۰ هکتار اراضی دامغان نهال کاری شد

عباسعلی افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات نهال کاری، آبیاری و مراقبت در سطح ۱۰۰ هکتار از منطقه امیرآباد دامغان خبر داد و بیان کرد: این عملیات با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در حال اجرا می‌باشد.

وی افزود: عملیات مذکور به صورت پیمانی توسط پیمانکار بخش خصوصی به اجرا درآمده و در اجرای این عملیات از نهال‌های تاغ و آتریپلکس که با شرایط سخت محیطی سازگار هستند، استفاده می‌شود.

رئیس منابع طبیعی دامغان همچنین گفت: پس از کاشت نهال‌ها، شش دوره آبیاری برای سال اول کشت در نظر گرفته شده است.

افضلی افزود: اجرای پروژه‌های نهال کاری و آبیاری در مناطق بیابانی می‌توان به جلوگیری از فرسایش بادی، تثبیت خاک و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی کمک کند.

وی با بیان اینکه مهار هجوم ماسه‌های روان به روستا و تعدیل و تلطیف آب و هوای منطقه از دیگر برکات نهال کاری است، افزود: ۶۷۱ هزار هکتار از سطح شهرستان دامغان را عرصه‌های بیابانی و تپه ماسه‌ای در بر می‌گیرد.