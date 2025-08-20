فرمانده جدید مرزبانی خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد: مرزبانان به‌عنوان جهادگران عرصه امنیت، نقش کلیدی در دفاع از میهن اسلامی دارند و امسال با میزبانی از بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر، مراسم اربعین حسینی را باشکوه برگزار کردند. وی ضمن قدردانی از سردار پاکباز، برای سردار سفیدپوست آرزوی موفقیت کرد.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، نیز با اشاره به حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، گفت: سردار پاکباز در هفت سال خدمت در مرزبانی خوزستان عملکرد درخشانی داشت.