راه اندازی مرکز آموزش مشترک دانشگاه ملی مهارت و صنعت قطعات یدکی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت، مهرداد احمدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گفت: در راستای توسعه همکاری‌های آموزشی و صنعتی و به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تفاهم نامه دانشگاه ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) و یک شرکت تأمین و توزیع قطعات یدکی خودرو منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این تفاهم‌نامه به همت اداره کل کارآفرینی و ارتباط صنعت دانشگاه شامل مواردی مانند تجهیز کارگاه‌های آموزشی، کمک به تدوین برنامه‌های درسی رشته مکانیک خودرو، آموزش اساتید دانشگاه جهت برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و همکاری در زمینه پژوهش و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو می‌شود، که در فاز اولیه در استان سیستان و بلوچستان شروع به کار کرد و با پیگیری‌های انجام شده اردیبهشت ماه امسال در دو مرحله، شرکت مذکور نسبت به ارسال و تجهیز کارگاه مکانیک خودرو آموزشکده فنی شهید عارفی زاهدان اقدام و این مرکز جهت انجام فعالیت مجهز و ماه آینده رسماً افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برخی از اهداف و مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد: شرکت مذکور متعهد شده است در فاز اول در ۱۲ استان و تا پایان سال، تمامی کارگاه‌های آموزشی واحدهای استانی دانشگاه را با تجهیزات و ابزارهای به‌روز مجهز کند. این امر به دانشجویان امکان می‌دهد تا آموزش‌های عملی و تخصصی خود را در محیطی شبیه به محیط کار واقعی دریافت کنند.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه ملی مهارت افزود: دانشگاه ملی مهارت و این شرکت تأمین و توزیع قطعات یدکی خودرو با همکاری یکدیگر دوره‌های آموزشی تخصصی و کاربردی را برای دانشجویان و کارکنان ایران خودرو برگزار خواهند کرد. این دوره‌ها می‌تواند شامل دوره‌های تعمیر و نگهداری خودرو، عیب‌یابی و سایر موضوعات مرتبط با صنعت خودرو باشد.

احمدی با تأکید بر اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه ملی مهارت کمی متفاوت با دانشگاه‌های دیگر است و این دانشگاه صنعت را به عنوان شریک آموزشی خود می‌داند، بیان کرد: این نوع ارتباط منجر به افزایش نوآوری و خلاقیت در فراگیران، آموزش‌های نزدیک به محیط واقعی کار، اشتغال، تحقیقات مشترک، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و در نهایت رشد اقتصادی می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: دانشجویان با حضور در محیط‌های صنعتی و تعامل با متخصصان، مهارت‌های عملی خود را ارتقا می‌دهند و برای ورود به بازار کار آماده‌تر می‌شوند و بهبود کیفیت آموزشی رقم خواهد خورد.

وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه زمینه همکاری در پژوهش و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو را نیز فراهم می‌کند. دانشگاه و شرکت مذکور می‌توانند با همکاری یکدیگر پروژه‌های تحقیقاتی مشترکی را در سطوح مختلف مانند خودروهای برقی، هیبریدی، و سایر فناوری‌های مرتبط انجام دهند.

احمدی هدف این تفاهم‌نامه را تمرکز زدایی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه خودرو خاطرنشان کرد و گفت: این تفاهم‌نامه به دانشجویان و استادان این دانشگاه فرصت می‌دهد تا با آخرین فناوری‌ها و استانداردهای صنعت خودرو آشنا شوند و مهارت‌های عملی خود را ارتقا دهند.

لازم به ذکر است اجرای این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت ارتقای سطح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور و توسعه صنعت خودرو است.

دانشگاه‌های ملی مهارت در دیگر استان‌ها نیز به زودی وارد چرخه این آموزش‌ها خواهند شد و با تسهیل دسترسی دانشجویان علاقه‌مند و کارکنان نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو و گسترش آموزش‌های اتومکانیک به استان‌های مختلف، شاهد جهشی چشمگیر در این حوزه خواهیم بود.

پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، همه ساله بیش از ۳ هزار تکنیسین حرفه‌ای و دانشگاهی در رشته مکانیک خودرو جذب بازار کار شوند.