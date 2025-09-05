وضعیت فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان گونه که پیش از این پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود، روز گذشته شاهد بارش باران در برخی از نقاط استان بوشهر بودیم که بیشترین بارش‌ها در دشتستان رخ داده است.

وی با اشاره به آمار بارندگی سامانه بارشی اخیر در استان افزود: در بوشکان ۲۷ میلیمتر، در طلحه ۲۵ میلیمتر، در بنیون ۴.۸ میلیمتر، در خورموج ۲.۹ میلیمتر و در دهرود یک میلیمتر بارندگی گزارش شده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از ظهر شنبه با افزایش سرعت وزش باد، دریا به‌ویژه در مناطق جنوبی در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین امروز، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در مناطق شرقی و بخش‌های جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

شکوهی بیان کرد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی مناطق استان بویژه مناطق شرقی و ارتفاعات جنوبی افزاش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام ناپایداری جوی گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت، از ظهر فردا در سواحل جنوبی با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از ظهر فردا در سواحل جنوبی به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.