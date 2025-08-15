افزایش سرعت وزش باد در سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که در برخی ساعات امروز (جمعه) سرعت وزش باد، در سواحل شمالی و مرکزی استان افزایش مییابد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین طی امروز در قسمتهای جنوبی استان در برخی ساعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی افزایش ابر، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، در قسمتهای شمالی و مرکزی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در برخی ساعات در قسمتهای شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی میشود.
