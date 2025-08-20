  1. بین الملل
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

شمار شهدای گرسنگی و سوء‌تغذیه در غزه به ۲۶۹ نفر رسید

وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر دیگر در نوار غزه جان خود را به‌علت گرسنگی و کمبود مواد غذایی از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه از شهادت سه نفر دیگر در این باریکه به دلیل قحطی و کمبود مواد غذایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و به این ترتیب تعداد شهدای گرسنگی دادن به ملت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، به ۲۶۹ نفر از جمله ۱۱۲ کودک افزایش یافت.

این خبر در حالی است که مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست هر ۴۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت می رسانند و روزانه ۲۸ کودک بر اثر بمباران اسرائیل جان خود را از دست می‌دهند.

«منیر البرش» افزود: بیش از یک میلیون کودک در غزه از آسیب‌های روانی رنج می‌برند که ۵۰ درصد آنها به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شده‌اند.

