۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

تداوم حملات اشغالگران به غزه+فیلم

حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از ساکنان این منطقه منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حملات اشغالگران به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

رسانه‌های فلسطینی از شهادت ۵ نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محله شیخ رضوان واقع در شمال شهر غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی فیلمی از لحظات پس از بمباران چادری در شیخ رضوان در شمال غزه و منتشر کردند.

همچنین منابع بیمارستانی امروز چهارشنبه اعلام کردند که در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در منطقه «مواصی» در شهر خان‌یونس در جنوب غزه، ۶ تن شهید شده‌اند.

همچنین منابع فلسطینی از لحظه هدف قرار گرفتن محله های الصبره و الزیتون در شهر غزه فیلمی منتشر کردند.

