  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

توزیع واکسن آنفولانزا در سطح استان بوشهر آغاز شد

توزیع واکسن آنفولانزا در سطح استان بوشهر آغاز شد

بوشهر-سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توزیع و پخش واکسن آنفولانزا در سطح استان بوشهر آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا کریمی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع واکسن آنفولانزای خارجی اینفلواک ۴ ظرفیتی از هفته آخر مردادماه در سطح داروخانه‌های استان آغاز شده است.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: تزریق این واکسن برای افراد بالای ۶ ماه بلامانع است اما تزریق آن در کودکان ۶ ماه تا پنج سال، بزرگ‌سالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی، کبدی، خونی، دیابت، متابولیک و عصبی، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و بیماران پیوندی، زنان باردار با تأکید بیشتری توصیه می‌شود.

وی در مورد بازه زمانی تزریق واکسن آنفولانزا بیان کرد: بهترین بازه زمانی جهت تزریق واکسن آنفولانزا، اواسط شهریورماه تا اوایل آبان ماه است.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: پارت اول توزیع واکسن در هفته آخر مردادماه و پارت دوم آن در نیمه دوم شهریورماه توسط شرکت‌های پخش جهت استفاده هم استانی‌های عزیز توزیع خواهد شد.

کد خبر 6566259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها