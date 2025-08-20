توزیع واکسن آنفولانزا در سطح استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا کریمی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع واکسن آنفولانزای خارجی اینفلواک ۴ ظرفیتی از هفته آخر مردادماه در سطح داروخانه‌های استان آغاز شده است.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: تزریق این واکسن برای افراد بالای ۶ ماه بلامانع است اما تزریق آن در کودکان ۶ ماه تا پنج سال، بزرگ‌سالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، قلبی، کبدی، خونی، دیابت، متابولیک و عصبی، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و بیماران پیوندی، زنان باردار با تأکید بیشتری توصیه می‌شود.

وی در مورد بازه زمانی تزریق واکسن آنفولانزا بیان کرد: بهترین بازه زمانی جهت تزریق واکسن آنفولانزا، اواسط شهریورماه تا اوایل آبان ماه است.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: پارت اول توزیع واکسن در هفته آخر مردادماه و پارت دوم آن در نیمه دوم شهریورماه توسط شرکت‌های پخش جهت استفاده هم استانی‌های عزیز توزیع خواهد شد.