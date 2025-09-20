توزیع مجدد واکسن آنفلوانزا در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان زائری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توزیع واکسن آنفلوانزای خارجی ۴ ظرفیتی از ابتدای هفته جاری توسط شرکتهای پخش در سطح داروخانههای استان مجدداً آغاز میشود.
وی افزود: نرخ واکسن آنفلوانزا قیمت مصوب سازمان غذا و دارو به هم استانیهای عزیز ارائه میشود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تأکید بر تزریق این واکسن در گروهای معین، بیان کرد: تمامی گروههای سنی الزاماً کاندید تزریق واکسن آنفولانزا نمیباشند.
زائری اظهار کرد: طبق پروتکلهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد بالای ۶ ماه بلامانع است اما تزریق آن در کودکان ۶ ماه تا ۵ سال، بزرگسالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماریهای زمینهای قلبی-عروقی، تنفسی، کبدی، دیابت، افراد دارای نقص سیستم ایمنی، بیماران پیوندی و زنان باردار با تأکید بیشتری توصیه میشود:
زائری افزود: در صورتی که مراجعهکنندگان موفق به تهیه نوع خارجی واکسن نشوند، جای نگرانی نیست زیرا واکسن آنفولانزا توسط کارخانههای واکسنسازی داخلی با تأییدیههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز تولید میشود و قابل رقابت با نمونه خارجی است.
این مقام مسئول در مورد بازه زمانی تزریق واکسن آنفولانزا بیان کرد: بهترین بازه زمانی جهت تزریق واکسن آنفولانزا، اواسط شهریورماه تا اوایل آبان ماه است.
نظر شما