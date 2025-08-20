لاوروف: واقعا نگران اوضاع غزه و کرانه باختری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با همتای اردنی خود در مسکو گفت: ما واقعاً نگران وضعیت غزه و کرانه باختری و بحران انسانی پس از حملات ۷ اکتبر هستیم.
لاوروف در ادامه با تأکید بر اینکه تشکیل کشور مستقل فلسطین تنها راه حل برقراری صلح در منطقه است، افزود: ما در حال کار بر روی راه حل های عادلانه ای هستیم که ثبات در خاورمیانه را تضمین می کند.
وی تصریح کرد: باید از هر فرصتی برای کاهش تنش در سرزمین های فلسطین استفاده شود.
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: مردم فلسطین در غزه را نمی توان به خاطر حملات ۷ اکتبر مجازات کرد و نیازهای بشردوستانه جمعیت آنجا باید تضمین شود.
لاوروف در ادامه سخنانش این سؤال را مطرح کرد که: «چرا کشورهای اروپایی اکنون کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسند و منتظر تشکیل مجمع عمومی هستند»؟ ما هیچ دیپلماسی از کشورهای اروپایی، چه در بحران اوکراین و چه در بحران های خاورمیانه، نمی بینیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه با اشاره به تحولات سوریه هم گفت: سوریه دوران سختی را پشت سر می گذارد و ما خواهان ثبات و تمامیت ارضی در این کشور هستیم.
