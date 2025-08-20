به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده با اشاره به آسیب‌های جنگ ۱۲ روزه و اقدامات شهرداری برای جبران این خسارت‌ها اظهار کرد: واحدهای آسیب‌دیده را به چهار دسته تقسیم کردیم؛ آسیب‌های جزئی که کار آن تقریباً به اتمام رسیده است. دسته دوم شامل واحدهای نیازمند به پایدارسازی است که تا امروز پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی دارد. در بحث مقاوم سازی، فقط یک ساختمان باقی مانده که به دلیل عدم توافق مالکان هنوز مقاوم سازی آن انجام نشده است. در گروه تخریب و نوسازی، پیشرفت ۶۵ درصدی در بحث تعیین تکلیف و توافقات کار حاصل شده است. اعلام کردیم که مابقی مالکان واحدها نیز توافقات را انجام دهند یا به شهرداری اجازه دهند که خودش امور را پیش ببرد.

فروزنده ادامه داد: اگر تکلیف دو موضوع آسیب به خودروها و لوازم خانگی توسط دولت مشخص شود می‌توان ادعا کرد که کل کار در بحث آسیب‌های جنگ پایان پذیرفته است. ضمن اینکه تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به خانوار برای تأمین نیازهای اولیه در بحث لوازم خانگی تسهیلات دادیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اضافه کرد: شهرداری برنامه‌هایی را برای زمان بحران در حال مشخص کردن دارد و همه مناطق به تناسب شرایط و اقتضائات خود برنامه‌ریزی‌هایی را صورت داده‌اند و تجهیزات مورد نیاز را آماده می‌کنند. همچنین سعی کردیم با پهنه بندی تهران و تقسیم آن به ۶ پهنه، اقدامات در سطح پهنه‌ها را داشته باشیم.

وی بیان کرد: در پروژه‌های فرامنطقه‌ای سعی کردیم با هماهنگی‌های انجام شده، شهرداری‌های مناطق را نیز در پیشبرد پروژه‌ها و کمک به معاونت‌های مربوطه برای تکمیل آن درگیر کنیم.

فروزنده افزود: در بحث تخریب‌های متوسط مبالغ خسارت زیر سیصد میلیون و تا ۵۰۰ میلیون تومان مشخص و تعیین تکلیف شد و درباره خسارات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، باید کارشناس مشخص کند. همچنین اگر کارشناس تشخیص داد که تخریب و آسیب متوسط بوده اما مالکان می‌خواهند تخریب کنند، یک طبقه اضافی در ساخت می‌دهیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران درباره حریم هم یادآور شد: قانون حریم یک ابهامی دارد و با نمایندگان مذاکره کردیم که این ابهام برطرف شد. متنی توسط نمایندگان آماده شده و به زودی مساله حریم و متولی بحث حریم مشخص خواهد شد. با استاندار قبلی توافق کردیم که مدیریت و حفاظت از حریم را به شهرداری واگذار کنند و در آن مدت تخلفات در بحث حریم کاهش پیدا کرده بود اما استاندار جدید این توافق را لغو کرد و با این کار تخلفات در محدوده حریم بیشتر شد. با این حال شهرداران ما با قوت با مساله تخلف مقابله می‌کنند اما به دلیل محدودیت‌های قانونی ایجاد شده بعضاً موفق به جلوگیری از تخلف و صدور مجوزهای غیرقانونی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در وزارت مسکن و شهرسازی نظرشان این است که وسعت تهران نباید توسعه پیدا کند که ما هم با آن موافق هستیم، اما نباید از بازسازی تهران غافل شویم، گفت: در وزارت راه و شهرسازی برخی بنا دارند که هر گونه ساخت و ساز را در تهران برای دو سال متوقف کنند که این مساله مانع بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر می‌شود.