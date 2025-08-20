تسریع در تکمیل ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان، پروژه ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج به لطف پیگیریهای مستمر و مجدانه استاندار البرز و حضور ثابتقدم، معاون وزیر ورزش، به مرحله تازهای از سرعت در اجرا و فرایند بهرهبرداری وارد شد.
مدیرکل دفتر فنی، عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری، در حاشیه این بازدید گفت: استاندار البرز بارها با حضور در این پروژه و با پیگیری روزانه، بر ضرورت تکمیل ورزشگاه انقلاب تأکید کرده و این موضوع را به عنوان یکی از اولویتهای زیرساختی و اجتماعی استان پیگیری میکند با توجه به پیگیریهای مستمر استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی، دستگاههای اجرایی مرتبط موظف شدهاند موانع باقیمانده را برطرف کرده و عملیات اجرایی را با سرعت بیشتری به پایان برسانند.
فتاحیان همچنین به حضور معاون وزیر ورزش اشاره کرد و گفت: حمایت وی نشاندهنده عزم ملی برای پیشبرد این پروژه است و وزارت ورزش برای رفع نیازهای تکمیل این مجموعه همکاری لازم را انجام خواهد داد و با تداوم حمایتهای مدیریت ارشد استان و همکاری وزارت ورزش، به ویژه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه فضاهای ورزشی کشور، انتظار داریم ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب کرج در آینده نزدیک تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا پاسخگوی بخشی از مطالبات ورزشی جوانان و شهروندان البرزی باشد.
نظر شما