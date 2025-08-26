به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی در آئین بهره برداری از طرحهای حوزه برق، با بیان اینکه شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع؛ دولت کنار مردم» نشاندهنده عزم جدی دولت برای همگامی با مردم است، گفت:
افتتاح چنین پروژههایی نهتنها به پایداری شبکه برق کمک میکند، بلکه زمینه اشتغال، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت اعتماد عمومی را فراهم میسازد و دولت مصمم است با همکاری مردم و سرمایهگذاران، مسیر توسعه پایدار را با قدرت ادامه دهد.
وی با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در محلات افزود: این نیروگاه به عنوان یکی از پروژههای شاخص صنعت برق استان، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، ارتقای امنیت انرژی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی به شمار میرود.
تولید سالانه میلیونها کیلوواتساعت انرژی پاک
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در این مراسم با اشاره به تلاشهای جهادی مجموعه صنعت برق استان مرکزی اظهار داشت: اجرای این نیروگاه در محلات، بخشی از برنامه کلان وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) برای گسترش نیروگاههای خورشیدی است وبا وفاق و همدلی، دستاوردهای مهمی در حوزه آب و برق کشور رقم خورده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
محمود محمودی افزود: شرکت توزیع برق استان مرکزی با اجرای پروژههای شاخص، همواره در خط مقدم خدمترسانی و توسعه زیرساختها قرار دارد و این پروژه علاوه بر تولید سالانه میلیونها کیلوواتساعت انرژی پاک، موجب صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و افزایش پایداری شبکه برق در استان خواهد شد.
