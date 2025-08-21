نیروگاه خورشیدی خرمدشت گامی بلند در مسیر انرژی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه احداث نیروگاه خورشیدی خرمدشت تاکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل این طرح مهم اظهار کرد: هرچه سریعتر باید این طرح به بهرهبرداری برسد تا بتوانیم از ظرفیتهای آن در تأمین انرژی پایدار استفاده کنیم.
وی افزود: پروژه نیروگاه خورشیدی خرمدشت نهتنها در حوزه انرژی، بلکه در ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه نیز نقشآفرین خواهد بود.
وی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از ضرورتهای راهبردی کشور دانست و افزود: انتظار داریم با همکاری دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران، روند اجرای این طرحها با سرعت بیشتری دنبال شود تا علاوه بر تأمین برق پاک، زیرساختهای اشتغال و توسعه پایدار نیز تقویت شود.
فرماندار تاکستان تصریح کرد: فاز نخست نیروگاه خورشیدی خرمدشت با ظرفیت ۱۲ مگاوات در زمینی به وسعت ۱۸ هکتار تا پایان شهریور ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: همچنین در فازهای بعدی، تولید برق ۵۰ مگاواتی در اراضی ۷۵ هکتاری جعفرآباد و ۶ مگاواتی در مزرعه کریمانه رحیمآباد پیشبینی شده است.
سلمانی عنوان کرد: این پروژهها در کنار کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، نقش مهمی در تحقق اهداف زیستمحیطی و توسعه منطقهای ایفا خواهند کرد
سلمانی با اشاره به مزایای گسترده انرژی خورشیدی گفت: انرژی خورشیدی یکی از پاکترین و در دسترسترین منابع انرژی در کشور ما است.
وی بیان کرد: با توجه به اقلیم مناسب و تابش مطلوب خورشید در بسیاری از مناطق، بهرهگیری از این ظرفیت میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ارتقای امنیت انرژی ایفا کند.
وی افزود: سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی، نهتنها به حفظ محیطزیست کمک میکند، بلکه با کاهش هزینههای تولید برق و ایجاد زیرساختهای پایدار، زمینهساز تحول اقتصادی در مناطق محروم و کمبرخوردار خواهد بود. این مسیر، آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد زد.
نظر شما