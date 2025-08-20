۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر در حوادث رانندگی طی ۵ سال گذشته جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم سفرها در ماه شهریور و تردد بیشتر در جادههای بین شهری، به هموطنان توصیه میشود که حتماً نکات و توصیههای ایمنی را مورد توجه قرار دهند چرا که مطالعات این سازمان نشان میدهد، بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی همواره در ماههای شهریور هر سال گزارش میشود.
بر این اساس و طبق آمارهای موجود، در پنج سال گذشته ۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر، در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که ۹ هزار و ۱۴۱ نفر از آنان در شهریور ماهها جان باختهاند که این تعداد ۱۰ درصد از کل تلفات پنج سال گذشته را در بر میگیرد.
پس از شهریور که پر تلفاتترین ماه در حوادث رانندگی است، ماه مهر با ۹.۴ درصد از موارد مرگ بر اثر تصادف در ۵ سال اخیر (هشت هزار و ۶۰۰ فوتی) در جایگاه دوم قرار دارد.
پر تلفات و کم تلفاتترین شهریورهای پنج سال گذشته
همچنین در پنج سال گذشته بیشترین تعداد قربانیان حوادث رانندگی با دو هزار و ۵۰ فوتی در شهریور سال ۱۴۰۲ ثبت شده است. (در این سال به طور کلی ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که بیشترین تعداد در پنج سال گذشته است.)
کمترین تعداد قربانیان در شهریورهای پنج سال اخیر نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ با یکهزار و ۵۵۸ فوتی است. (در این سال با اعمال محدودیتهای سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم.)
علت مرگ در تصادفات
بر اساس این گزارش بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی مربوط به شکستگیها و ضربه به سر است، به نحوی که در حوادث رانندگی سال گذشته، ۳۶.۷ درصد موارد بر اثر شکستگیهای متعدد، ۳۲.۴ درصد بر اثر ضربه به سر، ۵.۲ درصد بر اثر خونریزی و مابقی بر اثر سایر علل در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
به همین دلیل به هموطنان موکداً توصیه میشود که تمامی سرنشینان بستن کمربند ایمنی را جدی بگیرند و راکبان موتورسیکلت نیز از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنند.
هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور
بنا به آنچه آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان میدهد فصل تابستان و به ویژه ماه شهریور پرتصادفترین و در نتیجه پرتلفاتترین ماه سال است و این موضوع حداقل در پنج سال گذشته ثابت بوده است. بر همین اساس با توجه به قرار داشتن در آستانه شروع ماه شهریور و تعطیلات این ماه، سازمان پزشکی قانونی به همه هموطنان عزیز توصیه میکند در صورت انجام سفر، حتماً نکات ایمنی و توصیههای لازم را حین رانندگی و در طول سفر مورد توجه قرار دهند تا ضمن مدیریت سفر خود و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، سفر خوشی را در کنار خانوادهها سپری کنند.
