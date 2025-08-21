واژگونی خودرو در سمنان ۵ مصدوم برجای گذاشت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک فقره حادثه واژگونی خودرو در دامغان خبر داد و ابراز کرد: این حادثه صبح امروز در کیلومتر ۴۷ محور سمنان به سمت دامغان به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه عوامل امدادی هلال احمر بلافاصله به این حادثه اعزام شدند، افزود: در بدو رسیدن مأموران امدادی به حادثه مشخص شد که بر اثر واژگونی خودرو ال ۹۰ پنج نفر مصدوم شده‌اند

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از رها سازی و انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان خبر داد و گفت: علت حادثه از سوی پلیس راه اعلام خواهد شد.