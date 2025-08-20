به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل و قدردانی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس، با تبریک سالروز بازگشت پیروزمندانه این عزیزان، یاد و نام شهدای اسارت را گرامی داشت و با اشاره به اهمیت خاطرات آزادگان گفت: این زمانها فرصتی است که باید از تجربیات آزادگان استفاده کنیم و جوانان بیاموزند که رزمندگان ما علیرغم شرایط سخت و اسارت، مردانه مقاومت کردند و از نظام دفاع کردند.
وی با بیان اینکه برخی از برادران رزمنده ۱۲ سال در اسارت بودند و در این مقطع زمانی برای کشور افتخارآفرین بود اظهار کرد: هر یک از آزادگان با خاطرات خود میتوانند الگوی خوبی برای نسلهای آینده باشند.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) در ادامه به ضرورت وحدت و انسجام در دفاع از نظام اشاره کرد و گفت: در برابر تهدیدات آمریکا و صهیونیستها باید ایستادگی کنیم، درسهایی که شهیدان و آزادگان به ما آموختند که باید از فرهنگ و سرزمین خود دفاع کنیم.
نظر شما